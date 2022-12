Na Antwerpen nu ook stad Diest slachtoffer van een cyberaanval: stadsdiensten, bibliotheek en cultuurcentrum getroffen

DiestNa de stad Antwerpen vorige week is nu ook de stad Diest vannacht getroffen door een cyberaanval. Verschillende stadsdiensten zijn daardoor niet bereikbaar via mail en inwoners kunnen niet bij de loketten terecht. Ook de bibliotheek, verschillende scholen en cultuurcentrum Den Amer kampen met problemen. “Ik denk dat iedereen zich zorgen moet maken, want vandaag de dag kan je met deze gegevens bijzonder veel”, zegt ethische Hacker Inti De Ceukelaire.

KIJK. “Cyberaanval in Diest lijkt op wat er in Antwerpen is gebeurd”

Rond 10 uur deze ochtend plaatsten verschillende diensten in Dienst op hun Facebookpagina dat ze met een technische storing kampen. Intussen bevestigt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) dat het gaat om een cyberaanval die vannacht heeft plaatsgevonden. Wie er achter de aanval zit, is nog niet geweten.

Het stadsbestuur zegt alles in het werk te stellen om de systemen opnieuw in gang te krijgen. “Momenteel is er geen enkele dienstverlening mogelijk”, zegt burgemeester Christophe De Graef. “Dat betekent dat we geen e-mails ontvangen of kunnen beantwoorden. Er kunnen geen documenten gedownload worden. Maar ook het aanvragen van een identiteitskaart of rijbewijs is niet mogelijk, en aangiftes van geboortes of overlijden kunnen niet geregistreerd worden. Voor dringende zaken blijven we wel telefonisch bereikbaar, maar inwoners een nieuwe afspraak geven, is op dit moment ook niet mogelijk. We zoeken momenteel uit hoe we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen.”

Ook de openbare bibliotheek van Diest, verschillende scholen en cultuurcentrum Den Amer kampen met problemen. Door de cyberaanval kunnen er in de bib geen materialen uitgeleend of ingenomen worden. Daarnaast is ook hier het mailverkeer - alle mailadressen die eindigen met diest.be - en de toegang tot het internet getroffen.

Crisiscel

Momenteel zit de crisiscel samen om de situatie te bekijken. “Meer informatie hebben we op dit moment nog niet, de analyses zijn door de experten nog volop bezig. We proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen. We hebben al even samengezeten met de crisiscel, hier gaan we in de namiddag mee verder.” Dat het om het hackerscollectief Play zou gaan, dat eerder ook al in Antwerpen kon toeslaan, wordt niet uitgesloten, maar in Diest is voorlopig nog geen losgeld gevraagd. De stad werkt samen met IT-partner Cipal. Wanneer de situatie opgelost zal zijn, is nog niet bekend.

Gevolgen voor inwoners?

Volgens ethische Hacker Inti De Ceukelaire is de kans klein dat Play achter deze aanval zit. “Het hackerscollectief gaat voornamelijk achter grotere bedrijven aan waarvan we weten dat er veel losgeld te rapen valt. Een stad als Diest heeft niet het grote geld en de grote gegevens om buit te maken”, vertelt De Ceukelaire.

“Het zou wel kunnen gaan om een copycat, iemand die het gedrag van een ander imiteert.” En wat zijn dan de gevolgen voor de inwoners? “Ik denk dat iedereen zich op dit moment zorgen moet maken, als je kijkt naar Antwerpen en de hoeveelheid data die daar gestolen is. De interne systemen staan ook in verbinding met federale computers wat kan leiden tot identiteitsdiefstal, en met deze gegevens kan je vandaag bijzonder veel. Met een kopie van je paspoort kan iemand onder andere je online financiële instellingen wijzigen of een hotelkamer boeken. Het zijn vooral paspoortgegevens en toegang tot het rijksregister die dergelijke praktijken aantrekkelijk maken voor hackers. Als burger kan je hier heel weinig tegen doen. Waakzaam zijn is de boodschap, en verder moeten we hopen dat er in de toekomst meer budget gaat naar cybersecurity.”

Lees ook

