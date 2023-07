Na 20 jaar heeft de Koninklijke Diestse Turnkring een nieuwe voorzitter

Beelden tonen hoe verkeers­agres­sie naast de baan escaleert in Loksbergen

Een ruzie die op de rijweg begon tussen twee bestuurders, is zaterdag in Loksbergen geëindigd met een knokpartij in de berm langs de Staatsbaan. “De precieze aanleiding kennen we niet, maar het ging er hevig aan toe”, vertelt een getuige.