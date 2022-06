N-VA eist behoud van 400 meter-atletiekpiste : “Plannen stadsbestuur zijn doodsteek voor atletiekclub”

DiestN-VA Diest dient een motie in op de gemeenteraad om de 400 meter-atletiekpiste te behouden in het toekomstige Warande sportpark. In de plannen van het gemeentebestuur is er sprake van een piste van 200 meter, maar die is voor de atletiekclub ROBA Diest niet bruikbaar, zoals het zelf al aangaf. De club dreigt haar bestaansreden in Diest te verliezen. De N-VA wil dat het stadsbestuur haar plannen wijzigt en alsnog een piste van 400 meter voorziet.

Recent stelde het stadsbestuur een project voor om de Warande-sportsite een nieuw elan te geven. In die zogenaamde ‘projectdefinitie’ (een lastenboek waarmee het bestuur op zoek gaat naar investeerders) stelt men een 200 meter-atletiekpiste voor. “Onwerkbaar”, zegt de Diestse atletiekclub ROBA, die er haar activiteiten heeft en ondertussen meer dan 250 (!) leden telt. De club verzamelde prompt 1.600 handtekeningen in een petitie voor het behoud van een piste van 400 meter. Ze vreest haar activiteiten uit Diest te moeten verhuizen als het stadsbestuur haar plannen doorzet.

Koudweg in de steek gelaten

“Onbegrijpelijk dat de stad een club waar jongeren al 75 jaar sport beoefenen, koudweg in de steek laat”, zegt N-VA-fractievoorzitter Frederik Boone. “Erger is dat het stadsbestuur de adviezen en opmerkingen van tal van sportclubs gewoon in de wind slaat en blijkbaar wil doorzetten met haar plannen. Er is wel ‘overleg’ met de sportverenigingen, maar ondertussen gaat het bestuur met haar ongewijzigde plannen wel de markt op voor investeerders.”

Atletiek en andere sporten

Ook voor bijvoorbeeld de tennisclub KTC Diest komen de plannen hard aan, want in het project is geen clubhuis meer voorzien. Dat zou een stevige aanslag zijn op de inkomsten van de club. “Uit alles blijkt dat het stadsbestuur vooral aan het voetbal denkt, getuige de dure investeringsplannen voor kunstgrasvelden”, aldus Frederik Boone. “Ik wil geen rangorde maken van welke sport belangrijker is, maar atletiek is een breed gedragen en toegankelijke sport voor jong en oud waar ook G-sporters hun plaats vinden. Dat verdient alle steun.”

Plannen intrekken

De N-VA dient op de gemeenteraad een motie in om de stad te vragen de projectdefinitie voorlopig in te trekken tot er meer duidelijkheid is rond de nodige sportinfrastructuur. De partij vraagt om in de nieuwe plannen een 400 meter-atletiekpiste te voorzien en een duidelijke omschrijving te geven van de ondergrond van andere sporttakken. “En vooral, dat het bestuur nu eens echt in overleg gaat met de talrijke Diestse sportverenigingen en hun wensen meeneemt in haar plannen”, benadrukt Frederik Boone.

