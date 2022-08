Mogelijk vanavond omschakeling na eerdere kortsluiting elektriciteitscabine

Tessenderlo Looise zangeres Lieveke brengt levenslied uit

De Looise zangeres Lieveke heeft een nieuw levenslied uitgebracht op single. Met het liedje ‘Als de ware liefde verdwijnt’ slaat ze een nieuwe weg in, want het is geen polonaise of schlagernummer. Wel probeert ze de gevoelige snaar van haar fans te raken. Lieveke startte haar carrière in 1980 en verscheen onder meer in het populaire programma ‘Op Volle Toeren’. Nog steeds kan ze rekenen op een volgeboekte agenda en in oktober zal ze ook optreden in Lloret de Mar. Ondertussen worden alle zeilen bijgezet voor de lancering van haar nieuwe single, dat uitgegeven wordt door D&V en terug te vinden is op alle streamingdiensten zoals Spotify.

