Marieke “Wielemie” Vervoort opgenomen in Vlaamse Canon: “Vandaag zou ze 44 geworden zijn... Een prachtig verjaardagscadeau, ze blijft ons verbazen”

BELGA Remmen van bierfiets werken plots niet meer: twee gewonden

Een vrijgezellenfeest met een bierfiets is zaterdagnamiddag in Ham met een domper geëindigd, omdat de bierfiets op hol sloeg. Tien personen hadden de fiets voor het feest gehuurd, maar rond 14 uur ging het mis. Ze waren de Blauwe Brug probleemloos omhoog gefietst, maar in de afdaling bleken de remmen plots niet meer te werken.