Mama krijgt via Instagram bericht dat iemand school in brand wil steken

Beringen Beringe­naar (39) veroor­deeld voor verkoop van cannabis aan 16-jarige jongen

6 januari Een 39-jarige man uit Beringen is veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden en een boete van 8.000 euro met uitstel voor verschillende drugsfeiten. Zo verkocht hij in 2018 cannabis aan een zestienjarige jongen. Verder is hij ook schuldig aan de verkoop van cocaïne en het bezit van cocaïne. De dertiger vertelde later dat hij niet wist dat de jongen minderjarig was, aangezien hij er geen rechtstreeks contact mee had gehad. De rechtbank vindt het idee dat de man drugs verkoopt louter op basis van contacten op Messenger een teken dat hij zich niet bekommert om de eventuele minderjarigheid van de afnemer. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn problematiek.