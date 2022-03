Maand van de markt wordt gevierd met tal van prijzen

Leuven RESTOTIP. Brunchen bij Madmum Coffee Roasters: “Veel meer dan een uitsteken­de koffiebar”

Begin dit jaar opende Madmum aan de Vaartkom in Leuven en daarmee is het de derde vestiging van de populaire koffiezaak sinds de zomer van 2018. De vers gebrande koffie van Pieter Claes (46) valt duidelijk in de smaak bij de Leuvenaars, maar Madmum biedt ook een uitstekende eetkaart aan. Hoog tijd voor een uitgebreide brunch.

25 maart