Maak kennis met Spinnen op 19 april

Van Napoleon tot erotische films... de vijf levens van het Martelaren­plein in Leuven: “Dat studenten­pro­test was wat je nu ‘woke’ zou noemen”

De toegangspoort tot Leuven: zo wordt het Martelarenplein genoemd. Geheel terecht, want het iconische plein heeft al een wonderlijke geschiedenis achter de rug. Nu de geplande heraanleg veel stof doet opwaaien, keren we terug in de tijd. Naar oorlogsellende, de doordringende geur van frietvet en een vergeten standbeeld dat stof vergaart in een stadsmagazijn. “Weinigen weten hoe deze brasserie op het Martelarenplein aan haar naam is gekomen.”