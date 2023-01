Liene zorgt voor Schaffens viergeslacht

Aarschot Koen Naulaerts (29) trekt Vlaanderen rond met trappisten­proe­ve­rij: “Er zei ooit iemand tegen mij: ‘Ik drink al 25 jaar trappist, ik heb nog nooit zoveel bijgeleerd op twee uur tijd’”

Koen Naulaerts (29) is ondertussen al 3 jaar trotse eigenaar van De Kloostergang in Aarschot, dé bar waar alles rond trappist draait. Naast een webshop en een bar geeft Koen nu ook bierproeverijen, of beter, trappistenproeverijen. Hiermee wil hij je niet alleen laten kennismaken met de producten, maar ook met het leven van de monniken. “Ik neem je mee op wereldreis met tal van anekdotes. Want er is iets met die plekken. Wat? Dat blijft voor mij eeuwig een mysterie.”

