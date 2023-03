Lentejaarmarkt op 6 april

Jules (32) is met cocktail ‘Tributo’ Belgisch kampioen: “Eerbetoon aan mijn grootmoe­der en onze speciale band met Spanje”

Jules Verlinden van De Nieuwe Haan in Diest ‘shakete’ zich maandagnamiddag in cocktailbar BelRoy’s Mas in Antwerpen tot de nieuwe Belgische kampioen in de Tio Pepe Challenge. Hij haalde het met zijn cocktail ‘Tributo’, een eerbetoon aan zijn 94-jarige grootmoeder, van negen andere topbartenders uit heel het land. Verlinden maakt de borst al nat om in mei de Belgische eer te verdedigen in de bakermat van de sherry, het Spaanse Jerez de la Frontera. Wij kregen zijn recept.