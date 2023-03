Leeshelden werkt taalachterstand spelenderwijs weg

​“De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het lezen. Zeker in de Vlaamse Rand is het belangrijk dat alle kinderen goed Nederlands kunnen lezen. Dat helpt hen op school en in hun latere beroepsleven. Leeshelden is een goed initiatief dat inspeelt op het wegwerken van taalachterstand bij kinderen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde van Vlaams karakter en onderwijs.