Ladies CityDeluxe maakt shopparadijs van Diestse binnenstad

Zondag 20 maart is code roze van kracht in het Diestse stadscentrum. Na twee keer uitstellen vindt dan Ladies CityDeluxe plaats in de binnenstad. De lente is in het land, en bij de Diestse handelaars kriebelt het om de klanten eens extra in de watten te leggen. Vanaf 13 uur openen ze de deuren. In het centrum vind je drie hotspots, die draaien rond ‘fashion’, ‘food’ en ‘feelgood’. Eventpartner MINI Hasselt Store zorgt voor een leuke toets.

“Ladies CityDeluxe is een unieke klassieker in Diest”, zegt schepen van Lokale economie Maurits Vande Reyde (Open Diest). “We zijn heel blij dat we dit evenement na twee jaar onderbreking opnieuw kunnen laten doorgaan. De vraag naar de goodiebags was deze keer opnieuw ontzettend hoog. Mannen moeten zich trouwens niet laten afschrikken: ook voor hen staan de deuren en activiteiten open.”

Goodiebags

Dat er genoeg enthousiaste shoppers staan te trappelen om de winkels te verkennen is duidelijk. Maar liefst 2.000 goodiebags waren na één avond al allemaal gereserveerd. “Wie geen goodiebag kon bemachtigen, hoeft niet te treuren. Ook zonder goodiebag is Ladies CityDeluxe by MINI Hasselt Store zeker een bezoekje waard.”

Kobe Ilsen en Viktor Verhulst

Niet de grootste shopper? Geen probleem! Met livemuziek of een dj-set van Kobe Ilsen en Viktor Verhulst is er ook heel wat te beleven in de winkelstraten. Kleerkast en interieur helemaal aangevuld? De horeca van Diest ontvangt je graag voor een fris pintje, een lekkere koffie of een trendy gin-tonic.