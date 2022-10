Laatstejaars van De Prins in Diest beginnen met eigen bedrijfje: “De leerkrachten komen aan ons vragen wat ze moeten doen”

DiestBij De Prins in Diest nemen de zevendejaars van de richting Publiciteit de lessen gewoon over. Onder noemer ‘PopPub’ leiden de grafische ontwerpers in opleiding hun eigen bedrijf en sluiten ze zo in een realistische werkomgeving hun schoolcarrière af. “De leerkrachten komen nu aan ons vragen wat er moet gebeuren", zegt leerling Wannes.

“De leraren komen polsen hoe we de lesdag invullen in functie van de klantopdrachten en vervolgens geven ze ons ondersteuning. Maar de agenda, die bepalen we helemaal zelf”, aldus Wannes.

Elk schooljaar wordt het startschot van PopPub gegeven met een openingsreceptie, maar deze keer gooien de leerlingen het over een andere boeg. In hun eigen creatieve studio ontwerpen ze niet enkel logo’s, ze bedrukken ook kleding en werken zo samen met échte klanten en leveranciers. In de maand september kwamen al vijftien klanten over de vleor. Door de grote hoeveelheid opdrachten konden de laatstejaars dus niet wachten om de deuren van PopPub te openen. Daarom vindt op 27 oktober het allereerste PopPub Café plaats, een netwerkevent voor klanten, leveranciers, het stadsbestuur en middenveldorganisaties. Tijdens dit evenement maken de genodigden kennis met de werking van de leerlingen.

Zelfvertrouwen

“Ik draai sinds september mee in de leeronderneming en hierdoor heb ik het zelfvertrouwen gekregen om na te denken over een eigen bedrijfje. Dat is mede dankzij PopPub”, aldus Niko. De slogan van de leeronderneming luidt niet voor niets ‘We design, we grow, we PopPub!’.

“PopPub biedt alle mogelijke grafische oplossingen aan. Van kleine stickertjes tot auto- of raambelettering en zelfs textielbedrukking, van een compleet nieuwe huisstijl tot affiches, van flyers tot uitgebreide brochures én alles wat daartussen zit”, zegt directeur Karolien Leemans.

