Laatste workshops met klei op 16 augustus

Beringen biedt toekomst voor warmtenet­ten: “Een duidelijke visie waarmee we inwoners en bedrijven betrekken”

De stad Beringen zoekt manieren om gebouwen te verwarmen zonder aardgas of stookolie en geeft daarbij extra aandacht aan warmtenetten. Via ondergrondse en geïsoleerde buizen kunnen die warmte van centrale warmtebronnen overbrengen naar verbruikers zoals bedrijven of gezinnen. Om daar maximaal op in te zetten, en op die manier minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, heeft de stad nu een warmtebeleidsplan uitgewerkt: “Deze nota bevat prioritaire acties en een longlist met potentiële projecten.”