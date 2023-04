KSD Urban Run

Jan Van Looveren laat je raadsels oplossen tijdens ‘Game of Looi’ in centrum van Tessender­lo

In het centrum van Tessenderlo worden inwoners op zaterdag 3 juni getrakteerd op de ‘Game of Looi’, gelanceerd door acteur en presentator Jan Van Looveren, alias Minotaurus in The Masked Singer. Daarbij lossen de deelnemers raadsels op en gaan ze op zoek naar een woordpuzzel waarmee heel wat prijzen te winnen vallen.