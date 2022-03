Koppeltje ooievaars zorgt voor prachtige beelden in Webbekoms Broek

Diest Lokale politie, brandweer en Pegasusmu­se­um geven unieke fotoshoot voor je communie- of lentefeest

Hou je van brandweer- en politiewagens of van legervoertuigen? Wil je graag speciale foto’s voor je communie of lentefeest ? Dat kan, noteer dan alvast zondag 3 april in je agenda en kom die dag naar de citadel in Diest. Vooraf inschrijven is wel verplicht.

15 maart