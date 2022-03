Koperdiefstal op werf in aanbouw

Beringen Twee jaar later vindt concert van Peuk eindelijk plaats

Bijna 2 jaar na het eerst geplande concert van Peuk in jeugdhuis Club 9, kan het concert deze zaterdag eindelijk doorgaan. Zaterdag 19 maart is het zover. Peuk is een Limburgs trio aangevoerd door frontvrouw Nele (zang en gitaar) en deskundig bijgestaan door bassist Jaques (HEISA en Longlost) en drummer Dave Schroyen (Millionaire en Evil Superstars). Peuk brengt nieuwe nummers mee uit hun nog te verschijnen tweede album. Marcel Vanthilt tipt Peuk als meest onderschatte band in Humo. De jonge helden van Bloodflowers zullen met hun stevige rock het voorprogramma verzorgen op 19 maart. Er zijn nog tickets te verkrijgen.

15 maart