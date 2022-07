Kok onder invloed krijgt rijverbod en geldboete

Het was een sneeuwdag de elfde februari vorig jaar toen B.L. betrapt werd onder invloed van THC en amfetamines op weg naar zijn job. Mocht het niet gesneeuwd hebben, had hij wel de fiets gepakt, beweerde L. op zitting. “Ik wilde op een goed blaadje staan bij mijn baas en op tijd komen”, verklaarde hij aan de politierechter. De beklaagde verkeerde in wettelijke staat van herhaling en zijn wagen bleek niet verzekerd noch gekeurd. Eerst hield hij voet bij stuk geen drugs te hebben ingenomen. Daarna veranderde hij het weer van schouder en gaf hij toe de avond voordien van een pretsigaret gelurkt te hebben. L. werd gehandboeid de politierechtbank binnengeleid omdat hij vastzit voor feiten van belaging ten aanzien van zijn ex. Mede door zijn verblijf in de gevangenis is L. al negen maanden clean. Na zijn vrijlating zou hij opnieuw in de potten gaan roeren in een restaurant in Diest. Het rijverbod van zes maanden is voor vier maanden met uitstel.