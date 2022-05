Kindergemeenteraad Diest doet oproep voor adoptie van ‘atypische’ huisdieren: “Asielhanen kraaien om adoptie”

De kindergemeenteraad wil extra aandacht voor de opvang van dieren. Hiermee doelen ze niet op de typische kat en hond, maar wel hanen, hangbuikzwijnen en varkens, konijnen en schapen. Deze dieren worden minder makkelijk geadopteerd en komen dus niet zo snel in een nieuw, warm nest terecht. Deze week trokken de kindergemeenteraadsleden hun werkoutfit en stoute schoenen aan voor een werkbezoek aan ‘Forrest and Friends’, een dierenopvang én erkend varkensasiel in Kaggevinne.

“Elk jaar doet de kindergemeenteraad één uitstap en twee acties. Door corona hebben we een hele tijd online moeten vergaderen en kregen we de kans niet om acties en uitstapjes te doen, maar sinds ‘code geel’ zijn we niet één maar twee versnellingen hoger geschakeld”, vertelt de kinderraad.

Forrest and Friends

In het Grootveld - net om de hoek van de Bredestraat - ligt Forrest and Friends vzw, een dierenopvang voor dieren die uit de vee-industrie zijn gered, alsook dieren die verwaarloosd en/of gedumpt zijn. Sinds 2017 zetten ze zich, samen met vrijwilligers, in om de dieren een zo goed mogelijk leven te bieden. Hun opvang telde in 2020 ongeveer 300 dieren en is 11 hectare groot. De meerderheid van de dieren zijn vaste bewoners, maar Forrest & Friends is ook een varkensasiel. Voor hangbuikzwijntjes en hanen zijn ze op zoek naar een gouden weide, een plaats waar ze zonder zorgen oud mogen worden.

Hart voor dieren

Het hart van de kinderen werd meteen gestolen: een kijkje nemen bij de schapen, haan op de schoot, ja zelfs varkens aaien, ... de kinderen draaiden er hun handjes niet voor om. Forrest, de hond waarnaar het asiel is genoemd, hadden ze zelfs meteen mee naar huis willen nemen. “Zijn twee voorpoten bevonden zich bij de geboorte in zo’n slechte positie dat amputatie de enige uitweg was”, vertellen de kinderen. “Zelfs zonder die twee poten heeft hij zich een zelfstandig leven opgebouwd. Hij kan zelfs springen. Als een kangoeroe!”

Andere verhalen grepen de kinderen dan weer naar de keel, zoals dat van de vleesetende mades bij de schapen. “Zo verloor een schaap een oor en een ander een oog”, vertelt Oscar Van Steyvoort. Bij een derde schaap was een poot aangetast.” De kinderen willen daarbij niet lijdzaam toekijken. “Iedereen kan een steentje bijdragen voor het welzijn van de dieren in het asiel”, vinden Annabel De Keersmaecker, Stella Sente-Mariën, William De Jonghe, Sem Zurings, Samuel Vaes, Dean Princen en Oscar Van Steyvoort. “Zeker voor de hanen, waarvan Forrest and Friends er maar liefst 60 telt. Mensen hebben een verkeerd beeld van hanen. Die zijn helemaal niet agressief. Wij dachten dat ze ons zouden pikken, maar dat is helemaal niet zo”.

Adopteer hanen en varkens

“Het is fantastisch om te zien hoe geëngageerd de leden van de kindergemeenteraad zijn. Ze beslisten om dit jaar rond het thema dierenwelzijn te werken en ze vatten onmiddellijk de koe bij de horens. Adopt, don’t shop! Ook bij minder voor de hand liggende dieren!”, vertelt schepen van Jeugd Rick Brans. “Wat Forrest en Friends doen voor de boerderijdieren waaronder hangbuikvarkens en hanen is van onschatbare waarde”, vult schepen van Dierenwelzijn en Flankerend Onderwijs, Pascale Vanaudenhove, aan.

Tijdens hun werkbezoek aan Forrest and Friends doet de Diestse Kindergemeenteraad dan ook graag een oproep om deze atypische dieren een warm nest te bezorgen. “Adopteer een haan uit het asiel! Of een varken! Of een hangbuikzwijntje”, klinkt het bij de kinderen.

Een haan (of een ander dier) adopteren kan op twee manieren: het mee naar huis nemen ofwel peter/meter worden. Dan betaal je per maand de kosten voor de opvang door Forrest and Friends.

