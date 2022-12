Kerstsfeer in Diest.

Aarschot Oudste ‘ref’ (84) van het land is al vijftig jaar scheids­rech­ter: “Wat er moet gebeuren opdat ik stop met fluiten? Sterven!”

Op KVC Langdorp was het dit weekend feest. Groot feest. René Brems, alias ‘de grijze arbiter’ mocht deze maand 84 kaarsjes uitblazen. Al 60 jaar is hij verbonden aan de club en al 50 jaar is hij scheidsrechter. Reden genoeg dus voor een feestje. Maar niet nadat hij eerst een wedstrijd had gefloten, want ieder weekend fluit René er minstens twee. Als het van de man zelf afhangt, stopt hij helemaal nog niet meteen met fluiten. “Ach, zo lang ik nog fit ben, goed hoor en zie, ga ik ermee door.”

