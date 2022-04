Kans van 1 op 50.000, toch kregen broertjes Tuur (12) en Roel (6) allebei zeldzame zenuw- en spierziekte FA: “In Europa is er nog geen geneesmiddel, dus als het moet, verhuizen we naar Amerika”

Beringen Stad Beringen lanceert wijkrenova­tie­pro­ject om duurzaam wonen aan te moedigen

Een energiezuinige woning vergroot je comfort aanzienlijk en is financieel interessant. Daarom staat stad Beringen - in samenwerking met de energiespecialisten van Stebo - je graag gratis bij met een uitgebreid begeleidingsproject tijdens de volledige renovatie. “We merken dat de vraag naar renovatiehulp hoog is”, zegt schepen van Wonen Patrick Witters (CD&V). “De eerste wijk met een duurzame toekomst is de omgeving van het Gouden Jubileumplein. De oorspronkelijke mijnwerkerswoningen zijn een stukje erfgoed om fier op te zijn, maar beantwoorden meestal niet meer aan de noden van vandaag. Een grote renovatie is vaak niet nodig, soms maken kleine energetische renovaties al een groot verschil bijvoorbeeld dakisolatie of een nieuwe ketel.” Wil je je professioneel en gratis laten begeleiden? Dan kan je tot en met 16 april ’22 inschrijven via wonen@beringen.be of 011 43 02 11.

