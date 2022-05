Jonge papa Jeroen (33) komt om het leven bij zwaar verkeersongeval in Diest

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend omstreeks 6.30 uur op de Leuvensesteenweg, ter hoogte van de Action. Politie Demerdal bevestigt dat er een bestuurder om het leven is gekomen bij het zwaar verkeersongeval. Het gaat om een koerier van bpost die bezig was aan zijn ochtendshift en achteraan is ingereden op een vuilniswagen van Suez. De bestuurder werd uit het voertuig bevrijd door de brandweer en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij overleden aan zijn verwondingen.

“Het is verschrikkelijk was er gebeurd is”, klinkt het bij bpost. “Onderzoek moet nog uitwijzen hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. We leven enorm mee met de familie, vrienden en collega’s en wij zullen hen zo goed mogelijk ondersteunen. In het postkantoor van Diest en de nabije kantoren is sinds het ongeval psychologische hulp aanwezig voor alle collega’s. Dit is een grote klap voor de familie van onze collega en iedereen bij bpost.”