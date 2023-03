Jacky G. (64) doodde echtgenote Myriam N. (58) door eigen waanideeën: hij verdacht haar van een affaire

De feiten dateren van drie maanden geleden toen Jacky in het huis van zijn echtgenote werd aangetroffen met een mes. Het koppel was al 22 jaar samen maar pas zes maanden getrouwd. Op de dag van de feiten had Jacky G. zelf de hulpdiensten gebeld. Hij zou zijn vrouw vermoord hebben met een messteek in het hart. Daarnaast had hij zichzelf verwond en werd hij in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Na het ziekenhuis, werd hij meteen opgesloten in de gevangenis op verdenking van moord.