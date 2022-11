Jacky G.(64) bekent dat hij echtgenote (58) doodstak na slechts enkele maanden huwelijk

Lummen Damhert belandt op autosnel­weg

Aan het eind van de week kreeg het Natuurhulpcentrum Opglabbeek een opvallende vraag van Wegpolitie Limburg. Zij hadden hulp nodig bij het vangen van een damhert net achter het klaverblad in Lummen. “Het dier bevond zich op de middenberm en verstopte zich in het struikgewas”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. “Bij aankomst werd de E314 in beide richtingen afgesloten zodat we het dier veilig konden vangen. Na 5 minuten was het dier gevangen en kon het verkeer opnieuw door. Wie deze damhertbok mist kan ons steeds contacteren. Indien de eigenaar niet opdaagt gaan we opzoek naar een nieuwe thuis.”

29 oktober