Jaar na overlijden van Marieke ‘Wielemie’ Vervoort kijken ouders vooruit: “‘Mama, ge moogt verdriet hebben maar ge moet leven’ Tja, makkelijk is dat niet”

Met een afscheidsfeestje - inclusief een glas cava, haar Dafalganneke - nam Marieke Vervoort (40) vorig jaar afscheid van haar vrienden en familie. “Want iedereen moet erop klinken dat ik zo’n geweldig leven heb gehad", zei ze daarover. Wielemie, de paralympiër die goud en zilver behaalde op de Olympische spelen in Londen in 2012 en nog vier jaar later in Rio een zilveren en bronzen medaille in de wacht sleepte, koos voor euthanasie en overleed op 22 oktober 2019. Haar overlijden en de uitvaart haalden de nationale en internationale pers, de halve wereld keek via livestream mee over de schouders van familie en vrienden. Makkelijk was het niet, en is het nog steeds niet voor haar ouders Odette Pauwels (66) en Jos Vervoort (69). “Onze flinke kleinzoon Zappa zien opgroeien, dat houdt ons recht”, vertellen ze.