Inwoners kunnen opnieuw terecht op het stadhuis van Diest

Diest Alles­durfslurf­to­ren voorlopig buiten gebruik

De Allesdurfslurftoren in het provinciedomein de Halve Maan in Diest staat er al even en is een favoriet van velen. Na al dat gespeel zijn enkele van de houten balken daarom aan vervanging toe. Om de veiligheid te garanderen kan je dus even niet klimmen en klauteren op de toren. Zodra de werken afgerond zijn, kan er weer naar hartelust kan gespeeld worden.

16 december