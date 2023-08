Inschrijven voor 50ste sportdag senioren kan tot en met 7 september

Hoe jongen (12) met beperking moederziel alleen op pechstrook belandde: “Levensge­vaar­lijk, hij liep vlak bij de drukke oprit in Loppem...”

De twaalfjarige jongen die woensdagmiddag door de wegpolitie van de pechstrook op de E40 werd opgepikt vlak bij de oprit van Loppem, had het vlak voordien op een lopen gezet van een jeugdkamp. Het kind heeft een mentale beperking en was volgens een getuige die stopte bij het kind danig onder de indruk. “Het is niet leuk op kamp en ik moet dingen eten die niet mogen” Dat laatste is te wijten aan een specifieke aandoening, zo blijkt.