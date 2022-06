Infomomenten ‘kerken met toekomst’ Vleugt en Webbekom op 21 en 23 juni

“Samen met het centrale kerkbestuur en de pastorale verantwoordelijken werkten we de voorbije maanden aan een toekomstvisie voor de Diestse kerken. We starten met het zoeken van een nieuwe toekomst voor de Heilige Familiekerk in Vleugt, de Sint-Trudokerk in Webbekom en de O.L.V-kerk in Diest. Maar die visie is verre van af. We willen de lokale gemeenschap actief betrekken en daarbij is de stem van alle inwoners cruciaal”, aldus de stad.