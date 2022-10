Infobeurs tijdens Week van de Patiënt

Beringen Benelux Carp Qualifier aan de Paalse Plas

Deze zaterdag vindt aan de Paalse Plas opnieuw de Benelux Carp Qualifier plaats. Acht dagen lang zullen 17 ploegen strijden voor een plek op het officieuze wereldkampioenschap karpervissen. Het hele festijn begint zaterdag om 11 uur met de stekloting, waarna een warme maaltijd wordt geserveerd. Vanaf 16 uur strijden de ploegen acht dagen lang voor de winst. Het team met het hoogste gecombineerde gewicht van hun drie zwaarste vissen is de uiteindelijke winnaar van de Benelux Carp Qualifier 2022. De organisatie richt ook 11 ‘superstekken’ in, waaraan een prijzenpot gekoppeld is van gemiddeld 1.500 euro per plek. Het hele gebeuren is ook live te volgen via https://www.facebook.com/beneluxcarpqualifier.

6 oktober