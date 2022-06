“In plaats van kwaad te worden op diegene die het probleem omschrijft, zou men beter op zoek gaan naar oplossingen”, Ayan Mohamud Yusuf begrijpt bezorgdheid Connor Rousseau

DiestRacisme en onderwijs, twee veelbesproken thema’s waarover de meningen wel eens zwaar kunnen verschillen. Ayan Mohamud Yusuf (41) is afkomstig uit Somalië. Ze was bijna 17 jaar toen ze naar België kwam, op de vlucht voor de oorlog in eigen land. Vandaag is ze een trotse kabinetsmedewerker en woont ze in Diest. Op woensdagnamiddag trekt ze naar de KSD basisschool campus Sint-Jan in Diest om er anderstalige kinderen tussen zes en veer- tien jaar te helpen met hun huis- werk en hen wegwijs te maken in onze cultuur en samenleving. Zij spreekt openhartig over de problematiek.

“Ik heb vijftien jaar achter de schermen gewerkt voor politici van allerlei achtergronden. Als het me één ding geleerd heeft is dat leren relativeren als er weer eens ophef ontstaat over een of andere uitspraak. Vaak is de ophef een strobrand, die na een enkele nieuwscyclus verdwenen is. Datzelfde gevoel had ik ook toen Vooruit-voorzitter Connor Rousseau recent zijn uitspraken deed - “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me niet in België”. De reacties waren heftig. Iedereen was geshockeerd, zelfs mensen van zijn eigen partij. En er werd weer eens geroepen met termen als racisme”, gaat Ayan Mohamud Yusuf van start.

Wat vind je van zo’n uitspraken?

“Voor zover die reacties enig effect hebben, stel ik me de vraag wat ze ook bijdragen. Wil men liever dat politici hun mond houden over bepaalde wantoestanden? Is het daarmee opgelost? Of verdwijnt het daarmee naar de achtergrond, waar het verder gist, tot er eens iemand vergeet de microfoon uit te zetten. Bijvoorbeeld zoals Schepen Luc Asselman zei in een onlinebijeenkomst van de Gecoro dat er geen vuile zwarten meer moeten bijkomen in Merchtem. Eerlijk? Als dat is wat vele mensen denken heb ik liever dat het uitgesproken wordt. Overigens, wie enigszins gereisd heeft, weet dat we niet in een utopische wereld leven, maar dat heel wat mensen, van elke achtergrond, racisten zijn. En waarom toch denken veel mensen van allochtone afkomst dat linkse partijen automatisch het beste met hun voorhebben of geen racisten zijn? Ik heb veel racisme gezien en meegemaakt, ook als het over linkse politici gaat. Toch gaat de discussie altijd over de rechterzijde. Niemand stelt ooit de vraag over racisme ter linkerzijde. Mogen we er iets over zeggen? Moeten we er over zwijgen, omdat het over links gaat? Mogen we dit probleem aankaarten zonder dat we links of rechts moeten zijn? We moeten niet iedereen in dezelfde hoek duwen. Bovendien is racisme voor iedereen anders, misschien moeten we de eerst proberen te begrijpen.”

Ben je het dan eens met de uitspraak van Connor Rousseau: “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me niet in België”?

“In mijn optiek heeft Connor niets verkeerds gezegd. Voelt iedereen zich thuis in Molenbeek? Misschien niet. Persoonlijk ga ik heel graag naar Molenbeek, ik vind er onder andere voeding en kruiden die ik nergens anders in Vlaanderen kan vinden. Het is ook mooi om zoveel verschillende nationaliteiten en kleurrijke mensen te zien. Als Connor zegt dat hij zich niet in België voelt als hij in Molenbeek rondloopt dan begrijp ik wat hij bedoelt. Zoveel verschillende nationaliteiten maken hem misschien bang? Misschien zat hij in een school met enkel blanken leerlingen? Ik heb liever dat hij het openlijk zegt, daarom zie ik het probleem niet. Hij is eerlijk. Hij ziet misschien niet dat zo’n plek ook uniek kan zijn, dat zoveel mensen met allerlei achtergronden samen kunnen leven. Dat maakt België ‘ Vlaanderen’ net mooier en uniek.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ayan bracht 2 jaar geleden haar eerste boek uit: Op zoek naar vaste grond. © PGA

Connor Rousseau wilde hiermee vooral het niveau van onderwijs in Brussel aankaarten. “Ik maak me grote zorgen over het dalende niveau van het Nederlands. Veel kinderen beginnen hun schoolcarrière met een taalachterstand. Dat hypothekeert hun kansen op de arbeidsmarkt, waardoor we een kwart van een generatie verloren laten gaan.” Wat is je mening hierover?

“Dat is de keiharde realiteit. Voor sommige mensen doet het pijn om dit te lezen, ze willen de realiteit niet onder ogen zien. Hoe kan je er nu tegen zijn dat we dit probleem aankaarten? In plaats van kwaad te worden op diegene die het probleem omschrijft, zou men beter op zoek gaan naar oplossingen. Praat erover en laten we samenwerken aan een oplossing.”

Jij geeft ook bijles, is er volgens jou een taalachterstand?

“Onderwijs is de sleutel tot onze samenleving en maatschappij. Elk kind verdient het, maakt niet uit van welke achtergrond of afkomst. Inderdaad er is een taalachterstand. En als de ouders zelf die bagage niet hebben of niet willen inzien dat er een probleem is, geraakt dat niet opgelost. Het belangrijkste is dat de ouders zich engageren om de taal te leren spreken. Grijp alle mogelijke middelen aan om de taal te leren: ga naar de bibliotheek of kijk Vlaamse programma’s. Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die al jaren in dit land verblijven zonder de taal te beheersen. Daar moet een positieve verandering in komen. Daar moeten we op focussen en niet denken ‘in Brussel wonen 180 nationaliteiten’. Iedereen zou minstens één taal van het land moeten spreken. Nu er eindelijk een linkse partij is die wil stoppen met mensen dom en arm te houden, worden ze aangevallen, en zou de voorzitter moeten zwijgen?”

“Het is zeer jammer dat de belangrijkste dingen in stilte gezegd moeten worden. Als we luidop het probleem aankaarten, wordt er slechts één woord uit de context gehaald: “Molenbeek”. Daar gaan we dan vervolgens weken over praten. Het belangrijkste thema waarover het gaat wordt niet gezien.”

Wat zou er volgens jou dan beter kunnen of moeten veranderen?

“Leer de jeugd van ‘alle afkomsten’ om voor zichzelf te zorgen en maak hun bewust van de wereld waarin ze leven of waarin ze terecht zullen komen. Ook kinderen zijn op zoek naar vaste grond. De toekomst is aan de jeugd. Veel jongeren voelen zich momenteel machteloos en genegeerd, en weten niet waar ze thuishoren. Corona heeft dat allemaal versterkt. We beschermen hun niet door te roepen met ‘extreemrechts’ of ‘extreemlinks’. Wél met te debatteren en met een open blik standpunten te bekijken. Jongeren zijn niet dom. Dus laat ze in debat gaan, laat ze een mening vormen, laat hen nadenken over de samenleving en alles wat ze op sociale media lezen. Deel levenservaringen, maar laat al het zwart-wit denken los.”