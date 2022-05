In Harmonie organiseert kunsttentoonstelling op Dag van de Zorg: “Creatieve expressie als medicijn”

DiestOp de jaarlijkse Dag van de Zorg - dit jaar op zondag 15 mei - stellen zeven cliënten van groepspraktijk In Harmonie in hartje Diest hun kunstwerken tentoon. Voor de één is schilderen een medicijn, voor de ander is dit mozaïeken. Ze tonen zo hoe creativiteit hun eigen welzijn en leven verrijkt. Samen vormen ze een zinderende kunsttentoonstelling.

Groepspraktijk In Harmonie is gehuisvest in een beschermd herenhuis in het centrum van Diest. Tijdens de tentoonstelling krijg je van 10 tot 17 uur toegang tot alle kamers van het huis. “Het herenhuis biedt een schitterende mix aan erfgoed, interieur en kunst. Een multidisciplinair team van onder andere psychologen, (loopbaan)coaches, diëtist, therapeuten, acupuncturist, yogadocenten en seksuologen staat er dagelijks in voor de zorg van haar cliënteel. Op Dag van de Zorg krijg je een beeld van hun unieke samenwerking”, vertellen Gerrit Maris en Els Moerman, coördinatie In Harmonie.

Het ruime team van In Harmonie brainstormde rond het centrale thema van Dag van de Zorg: preventie. De vraag wat het welzijn van jou (en je kind) kan verbeteren beantwoordde het team met zijn beste preventietips. “Je vindt ze tijdens de opendeurdag verspreid over het hele huis. Eén van de activiteiten die het team van harte aanraadt om goed in je vel te zitten is authentieke of creatieve expressie. Pablo Picasso zei het al zo mooi: ’Kunst wist het stof van het dagelijks leven van onze ziel’. Schoonheid en inspiratie wisselen elkaar af tijdens de opendeurdag van In Harmonie. Als bezoeker word je zowel stille getuige als stille genieter.”

Volledig scherm Creatieve expressie als medicijn: kunsttentoonstelling op Dag van de Zorg. © In Harmonie

In Harmonie

In Harmonie is een gewaardeerde groepspraktijk in Diest. Meer dan 20 disciplines werken er nauw samen onder één dak. Ieder verhaal wordt er warm ontvangen en met de grootste zorg omringd. In Harmonie gelooft in een integrale aanpak, in het bijzonder voor problemen op het kruispunt van body&mind. Haar missie is mensen de juiste match helpen vinden in het doolhof van het hulpverlenerslandschap.

Praktisch

Wanneer? 15 mei van 10 tot 17 uur

Waar? In Harmonie, Overstraat 2, 3290 Diest

Meer info vind je op www.huisinharmonie.be

