In april zijn er prijzen te winnen op de Hagelandmarkt

Caro Wittockx (24) opent op 1 april de deuren van café ‘Zettanee’: “Een rustige zaak waar ook het Aarschotse dialect een plaats krijgt”

Op 1 april - nee, het is geen grap - opent Caro Wittockx (24) een nieuwe zaak in Aarschot: café ‘Zettanee’. Een rustig(er) café, waar iedereen welkom is. De plat Osschotse drankkaart telt maar liefst 17 soorten ‘ginnekes’ en ook ‘boeren tapas plankskes’ zullen niet ontbreken. “Ik hou van gezelligheid en mensen samen brengen”, vertelt de jonge onderneemster. Wij gingen alvast eens kijken.