Immo Diest krijgt versterking met nieuwe vennoot.

Voortaan neemt Timmy Theys de dagelijkse leiding in het kantoor in Diest voor zijn rekening. On top blijven van de juridische regel- en wetgeving en de visie van Immo Diest verder uitdragen is dan ook zijn doel. “Meteen na zijn studies in 2003 kwam Timmy in de vastgoedsector terecht. In 2014 ging hij het team van Immo Diest vervoegen. Terugkeren naar zijn geboortestad Diest voelde dan ook een beetje als thuiskomen. Dat hij zijn passie voor immo kon combineren met de regio waar hij de leukste hoekjes en kantjes kent, was dan ook meer dan meegenomen. En dit ondertussen met al 20 jaar ervaring op de teller”, vertellen de oprichters.

Zijn ambitie om verder te groeien en een managementfunctie uit te voeren werd door oprichters Jan Vanonckelen en Pascale Vanaudenhove alleen maar toegejuicht. “Jan en ik hebben altijd de ambitie gehad om Immo Diest te laten groeien”, zegt Pascale Vanaudenhove. “Onze vier kinderen gaan andere wegen uit, dus de beste manier om dan te groeien is in zee gaan met onze topmedewerkers. Zes jaar geleden kwam Jeroen Kippers aan boord en nu in 2022 is Timmy erbij”.

Eigen koers

Ondanks dat steeds meer kleinere vastgoedkantoren fuseren of overgenomen worden door grote groepen, blijft Immo Diest een eigen koers varen. “We focussen liever op een fusie tussen mensen en in dit geval tussen makelaars”, vult Jan Vanonckelen aan. “Het is een manier om kennis en ervaring te bundelen en zo een eigen identiteit te creëren waardoor we verder organisch kunnen groeien”.

In 1999 werd V&V Immo opgericht door Pascale Vanaudenhove en Jan Vanonckelen. In 2010 veranderden ze de naam naar ‘Immo Diest’ en openden ze hun eerste kantoor in de Hasseltsestraat in Diest.

Meer informatie vind je op www.immodiest.be.

