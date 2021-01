“Ik brand alles af en probeer zo veel mogelijk mensen te doden”: leerlingen KSD kunnen lezen hoe iemand er op Instagram mee dreigt terreur te zaaien in hun school

Halen Halenaren moeten naar Diest voor vaccina­ties

17:33 In ELZ MidWestLim is er vandaag beslist dat er twee vaccinatiecentra komen: in Heusden-Zolder en in Houthalen-Helchteren. Vanwege de afstand voor inwoners van Halen kiest met voor een samenwerking met het vaccinatiecentrum in CC Den Amer in Diest.