Hopville in Diest wordt walhalla voor bierliefhebbers en het hele gezin

Bierliefhebbers, opgelet: op zaterdag 2 en zondag 3 juli vindt in park Cerckel in Diest voor de eerste keer bierfestival Hopville plaats. Je proeft er meer dan 80 soorten bier, maar er is ook heel wat leuks voorzien voor wie liever geen biertje drinkt, zoals een silent disco, workshops en live muziek.

Wat?

Hopville is een bierfestival in het groene stadspark van Diest, park Cerckel. “Het is de eerste keer dat we Hopville organiseren”, vertelt Marie Sprockeels, diensthoofd Toerisme van Diest. “De focus ligt op ambachtelijke, Belgische bieren, maar er is ook heel wat andere animatie. We organiseren bijvoorbeeld een silent disco, workshops, proeverijen en live muziek.”

Die live muziek wordt op zaterdag vanaf 21.15 uur verzorgd door Tijs Vanneste & de Pelikanen. Zij spelen liedjes geïnspireerd op de verhalen van tv-programma De Kemping. Jan De Smet (bekend van De Nieuwe Snaar) begeleidt zichzelf zondag om 16 uur op verschillende instrumenten tijdens ‘Solo en zonder veel Cinema’.

Volledig scherm Bij Hopville proef je verschillende bieren in kleine glaasjes. © rv

Nog te beleven op Hopville? Op zaterdag zijn er twee gratis rondleidingen (om 13 uur en om 15 uur) in brouwerij Loterbol waarbij bezoekers de 18e eeuwse brouwerij leren kennen. Ook op zaterdag vindt er een kookworkshop plaats, met ... Cara Pils. Tijdens deze kookworkshop (om 13.30 uur en om 15.30 uur) neemt Dorian Coppenrath (26), de auteur van ‘Koken met Cara Pils’, je mee in de wondere wereld van de Carakookkunst, met maaltijden als ‘Pasta Carabonara’ en ‘Chili Con Cara’.

Op zondag om 16.30 uur is er een proeverij waarbij Werner Callebaut geslaagde combinaties tussen bier en chocolade zal toelichten. Met leuke wist-je-datjes en sappige bierverhalen neemt hij je mee in de rijke en boeiende geschiedenis van de Diesterse biercultuur.

“Gedurende het hele weekend zullen er 15 brouwerijen uitblinken met hun assortiment", aldus Marie Sprockeels. “Er staat ook een ‘blikkenbar’ met heel wat internationale bieren uit blik. Voor de hongerigen zijn er foodtrucks voorzien, van houtoven pizza’s en burgers op de Ofyr tot slaatjes, mezze’s en borrelplankjes.”

Volledig scherm Hopville in Diest vindt plaats op 2 en 3 juli. © rv

Wanneer?

Het festival vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juli. Hopville begint telkens om 13 uur en duurt zaterdag tot 23 uur en zondag tot 20 uur.

Waar?



Hopville vindt plaats in stadspark Cerckel, op 8 minuten wandelen van het station. “Niet onbelangrijk voor mensen die met het openbaar vervoer komen omdat ze een biertje willen drinken”, aldus Sprockeels. “We kozen deze locatie niet zomaar: in het park wordt al 800 jaar bier gebrouwen. In de 13e eeuw stond er een klooster, waar de kloosterlingen zelf bier brouwden. Daarna werd het zelfs een echte brouwerij: eerst Pieck, dan Cerckel. Brouwerij Cerckel was de bekendste brouwerij in Diest, met een uitgebreid gamma aan biersoorten. De specialiteit was het Gildenbier, vandaag nog steeds te proeven over de hele wereld. Door Hopville in park Cerckel te organiseren, willen we het bierverleden van Diest weer tot leven te wekken.”

Volledig scherm De toeganspoort tot park Cerckel in Diest. © rv

Wie?

“Hopville is er voor het hele gezin. Veel bierfestivals zijn 18+, maar we kozen ervoor om ook kinderanimatie te voorzien zoals XL-spelen, gezelschapsspelletjes, tafelvoetbal, grote zeepbellen, een Silent Kids Party en lekkere Sironades en fruitsapjes”, aldus Sprockeels.

Prijs?

De toegang tot Hopville is gratis. Bezoekers kunnen bij aankomst een proefglaasje aankopen voor 1 euro. Met dat glaasje van 15 cl kunnen ze bij verschillende brouwerijen bieren ontdekken. Enkel voor de workshops Koken met Cara en Bierolade moet je betalen: dat is respectievelijk 5 euro per persoon (inclusief alle ingrediënten en Cara Pils) en 15 euro per persoon (inclusief drie proevers en chocoladetasting).

Volledig scherm De werkgroep van Hopville in Diest. © rv