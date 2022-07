HOPVILLE Bierfestival strijkt neer in Diest: livemuziek, proeven van 80 unieke biersoorten, lekker eten en... koken met Cara pils

DiestTijdens het Hopville Bierfestival in Diest was het dit weekend genieten van lekker eten, livemuziek en de lekkerste bieren van dit moment. Dankzij verschillende workshops, brouwerijbezoeken, proeverijen deden bezoekers zich tegoed aan meer dan 80 unieke biersoorten. Een schot in de roos voor de organisatie die er met succes een fantastisch weekend voor jong en oud van maakte. Wij gingen poolshoogte nemen en een kookworkshop volgen waar menig bierliefhebber toch zijn bedenkingen bij heeft. Maar is dat wel terecht?