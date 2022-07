HOPVILLE Bierfestival strijkt neer in Diest: live muziek, proeven van 80 unieke biersoorten, lekker eten en... koken met Cara pils

Aarschot Vissen in de Demer genieten van nieuwe vistrap, peddelsporters van een nieuwe sportieve uitdaging

Op de Demer, nabij ’s Hertogenmolens in Aarschot, werd vandaag een gloednieuwe vistrap geopend door Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, en Gwendolyn Rutten, burgemeester van stad Aarschot. Deze vistrap geeft vissen en andere waterdieren een stevige duw in de rug om opnieuw stroomopwaarts te zwemmen. Dat is heel belangrijk voor de verspreiding van verschillende vissoorten in de regio. De vistrap biedt ook oefenkansen aan peddelsporters die graag tegen de stroming in varen. Slalomkajak is namelijk een olympische sporttak die nu vaak maar moeilijk beoefend kan worden op onze waterwegen.

1 juli