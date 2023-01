Hoogspanning geraakt omgeving Bredastraat, Dillenburgstraat en Nieuwstraat

Diest Haal vanaf 13 februari je tegoed huisvuil­zak­ken af

Elk gezin dat op 1 januari 2023 gedomicilieerd is in Diest betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die je kan afhalen in één van de verschillende afhaalpunten.

19 januari