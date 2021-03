Hond Ozkar (5) doodgestoken in eigen tuin, familie blijft verweesd achter: “Wie heeft onze beste vriend vermoord?”

Scherpenheuvel-Zichem Coronabe­smet­tin­gen in basis­school ’t Stokpaard­je in Zichem: 50 kleuters en 7 leerlingen van lagere school in quarantai­ne

11 maart In basisschool ’t Stokpaardje in Zichem is bij een van de leerlingen uit het lager en bij een vrijwilligster een coronabesmetting vastgesteld. Aangezien de vrouw dinsdag nog middagtoezicht bij de kleuters deed, is de volledige kleuterschool in quarantaine geplaatst, net zoals zeven klasgenootjes van de besmette leerling. “We volgen de situatie op de voet", zegt burgemeester Manu Claes.