Hevige brand vernielt woning op Parelserf

Diest Aangepaste dienstrege­ling vaccinatie­call­cen­ter Den Amer

5 september Vanaf maandag 6 september is het callcenter van het vaccinatiecentrum Den Amer in Diest enkel nog bereikbaar op weekdagen van 09u00 tot 12u00. Nu de vaccinatiecampagne stilaan op zijn einde loopt, ontvangt het callcenter aanzienlijk minder telefonische oproepen en bouwt men de permanentie stilaan af. De medewerkers blijven alle oproep evenwel opvolgen. Op 15 september sluit het vaccinatiecentrum in Diest. Inwoners van Gemeente Bekkevoort, Diest, Stad Halen en Scherpenheuvel-Zichem kunnen vanaf dan terecht in het vaccinatiecentrum in de stadsfeestzaal in Aarschot.