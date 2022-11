Het Toyota Parts Centre Europe (TPCE) Diest viert dit jaar zijn 30e verjaardag: “Momenteel worden meer dan 60 miljoen onderdelen en toebehoren via 13 regionale depots gedistribueerd naar meer dan 2.400 dealers in 44 Europese landen”

DiestVoor een goede autoconstructeur staan onderdelen en toebehoren centraal in de levensduur van de auto. Door de oprichting van Toyota Parts Centre Europe (TPCE) in Diest in 1992, en de verdere uitbreidingen in 1999 en 2006, heeft Toyota de afgelopen 30 jaar op België vertrouwd als een belangrijke strategische partner voor het merk in Europa. “Dit jaar vieren we niet alleen de geschiedenis van een gebouw, maar vooral de geschiedenis van hardwerkende en toegewijde mensen.”

Met meer dan 60 miljoen onderdelen en toebehoren per jaar die via TPCE passeren, is Toyota’s logistiek centrum in Diest een hoeksteen van Toyota’s distributie in Europa, en het grootste logistieke distributiecentrum buiten Japan. In 1992 waren er ongeveer 80 werknemers. Dertig jaar later heeft TPCE meer dan 1.100 mensen in dienst.

“29 werknemers die vanaf het begin bij het bedrijf zijn gekomen, werken hier nog steeds. In de loop der jaren is TPCE uitgebreid om een van de meest complexe logistieke operaties in dit zwaartepunt van de Toyota-activiteiten in Europa te kunnen behandelen”, zegt Andy Sinton, Head of Parts Supply Chain bij Toyota Motor Europe.

30 jaar

Eén van die 29 werknemers is Patrick Lathouwers, hij werkt al 30 jaar bij Toyota. “Momenteel ben ik verantwoordelijk voor de aankoop van onderdelen en het beheer van de stock. Maar ik heb al heel wat andere taken en functies gehad”, glimlacht hij. “Ik heb een geweldige evolutie gezien in het bedrijf. We zijn begonnen met 17 klanten, en ongeveer evenveel leveranciers. Momenteel worden meer dan 60 miljoen onderdelen en toebehoren via 13 regionale depots gedistribueerd naar meer dan 2.400 dealers in 44 Europese landen, en rechtstreeks van TPCE aan 625 dealers in België, Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Daarnaast levert TPCE aan productieregio’s van Toyota over de hele wereld, waaronder Japan, Noord-Amerika en Azië”, legt Patrick uit.

Volledig scherm Het Toyota Parts Centre Europe (TPCE) viert dit jaar zijn 30e verjaardag. © PGA

Uitbreiding

De onderdelen en toebehoren in TPCE variëren in omvang en soort. Van bumpers tot banden, van distributieriemen tot het kleinste onderdeel om een accu te bouwen. Vandaag beslaat TPCE in totaal 100.000 m2, tegenover 38.000 m2 toen het werd gebouwd. “Ik heb zowel de uitbreiding in 1999 als in 2006 verzorgd. Bij de laatste uitbreiding hebben we ook de hele manier van werken veranderd. Zo zijn we van pen en papier naar digitaal gegaan, én sinds 2010 zijn de daken van het centrum bedekt met 80.000 m2 zonnepanelen.”

Sterke cultuur

Toyota heeft een sterke cultuur. Men werkt hier continu aan de ontwikkeling van het bedrijf, maar ook van de mensen. Dat maakt dat de werknemers geëngageerd zijn en blijven. Werknemers worden ook fel betrokken en men is zeer loyaal. We hebben ondertussen al heel wat mensen gevierd die 30 jaar in dienst zijn, de volgende jaren zullen er nog heel wat volgen. Ik ben alvast niet van plan om te vertrekken”, glimlacht Patrick.

