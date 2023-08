Herstellingswerken Koning Albertstraat vanaf 7 augustus

“We houden onze bewoners extra in het oog”: woonzorg­cen­trum Corsala laat niets aan toeval over na drie zieken en één overlijden

Terwijl politie en parket een gerechtelijk onderzoek voeren nadat één bewoner plots overleed en drie anderen onwel werden in woonzorgcentrum Corsala in Berigen, richt het personeel zich met zo mogelijk nog meer aandacht op de andere bewoners. “We blijven waakzaam voor signalen en houden hen extra in de gaten”, zegt Chris Demulder, algemeen directeur bij koepel VitaS. Intussen is het afwachten wat de autopsie van het dodelijke slachtoffer oplevert.