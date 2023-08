Heraanleg voetpaden Koning Albertstraat gestart

Waarom ‘The Sky is the Li­mit’-ondernemer zijn bedrijf Superbeton noodgedwon­gen overlaat: “Negen kilo afgevallen door de stress”

“Dit had ík zelfs niet zien aankomen.” Wegenbouwer Frederik Laeremans (35), bekend van het realityprogramma ‘The Sky is the Limit’, is bedrijfsleider af. Zijn firma Superbeton in Aarschot, opgericht door zijn grootvader in 1954, komt in Limburgse handen. Superbeton ging vorig jaar door zwaar weer – de laatste jaarrekening van 2022 vermeldt een over te dragen verlies van 2,3 miljoen euro. Wat gebeurt er nu met het personeel en waar ligt de toekomst van Laeremans zelf? “Ik ben nu gewoon terug Frederik”, vertelt hij ons.