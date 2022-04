Heel wat te beleven op Erfgoeddag in Diest

DiestOnder het motto ‘Erfgoeddag maakt school!’ duikt Erfgoeddag op zondag 24 april 2022 in het rijke schoolleven en -verleden. Ook in Diest valt er veel te ontdekken en te leren.

Kant in Vlaanderen pakt uit met een heuse kantroute op verschillende locaties in Diest. De Kantroute start in de Sint-Catharinakerk op het Begijnhof met de tentoonstelling ‘Zo geleerd’. Daarna gaat de route verder langsheen de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis en stadsmuseum De Hofstadt. Via demonstraties laten ze je kennismaken met het kantklossen.

Wanneer? zondag 24 april van 10 tot 18 uur en maandag 25 april tot en met zondag 1 mei van 13 tot 16 uur

Waar? Sint-Catharinakerk - kapel Sint-Elisabethgasthuis - stadsmuseum De Hofstadt

Op woensdagnamiddag 27 april en zaterdagvoormiddag 30 april kan je een workshop kantklossen volgen. Per workshop zijn er 10 plaatsen beschikbaar.

Reserveren kan tot en met maandag 25 april om 17 uur via www.kantinvlaanderen.be.

Open Depot Dag van 13 tot 17 uur

Wist je dat de stad Diest kilometers historisch en modern archief bezit? En dat het grootste gedeelte van de kunstcollectie van de stad Diest bewaard wordt in een depot? Kom deze collecties uitzonderlijk ontdekken tijdens de Open Depot Dag op zondag 24 april. Reserveren kan tot vrijdag 22 april via museum@diest.be of 013 35 32 09.

Waar? Stadsarchief Diest, Peter Dorlandcentrum, Grauwzustersstraat 10, Diest

Expo ‘De klas van weleer’ van 13 tot 17 uur

In het stadsarchief en het museumdepot bevindt zich een mooie collectie schoolerfgoed. Ontdek deze uitzonderlijke collectiestukken tijdens Erfgoeddag in de leeszaal van het stadsarchief en waan je in een klas van weleer. Reserveren is niet nodig.

Waar? Stadsarchief Diest, Peter Dorlandcentrum, Grauwzustersstraat 10, Diest

Film ‘Het onderwijs vroeger en nu’ van 13 tot 17 uur

Het onderwijs maakte in de afgelopen eeuw een ongeziene evolutie door. Tijdens verschillende interviews met leerlingen en leerkrachten van vroeger en nu, beleven we deze evolutie in recordtempo. Want hoe ging dat nu ook al weer met die schoolreizen? Wat gebeurt er op de speelplaats? En zijn er memorabele leerkrachten die we zeker niet mogen vergeten? Tijdens de film ‘Het onderwijs vroeger en nu’ herontdek je het onderwijs in Diest.

Waar? Stadsarchief Diest, Peter Dorlandcentrum, Grauwzustersstraat 10, Diest

Wandeling met de Erfgoedapp: Diestse scholen door de eeuwen heen

Ontdek de Diestse scholen van de middeleeuwen tot nu met de Erfgoedapp op je smartphone. Download gratis de Erfgoedapp en zoek de wandeling Diestse scholen door de eeuwen heen. De startlocatie van de wandeling is de Lakenhalle, scholenstraat 4, 3290 Diest.