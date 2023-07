Hagelandmarkt verhuist voor familiedag op Zomerkermis

Inbraken helaas niet enkel een winterfeno­meen

Inbraken in woningen wordt vaak gepercipieerd als een winters fenomeen. Dieven zouden van de duisternis gebruik maken om ongezien een woning binnen te dringen en hun slag te slaan. Ook in de zomermaanden is waakzaamheid geboden. In Scherpenheuvel-Zichem kreeg men het voorbije weekend op drie plaatsen ongewenst bezoek.