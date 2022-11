Guy Swinnen Band komt met eerste eigen album: “We leven niet in eenvoudige tijden”

DiestGuy en zijn bandleden - David Piedfort, Bart Buls, Marcus Weymaere - spelen al jarenlang de Belgische podia plat met hun mix van solonummers van hun frontman, repertoire van The Scabs en eigenzinnig gebrachte parels uit de muziekgeschiedenis. Hoog tijd dus om na meer dan vijftien albums, zij het solo of met The Scabs, een eerste eigen album met hen op te nemen.

Het album van deze ‘beloftevolle jonge groep’ bevat tien nieuwe, op oude leest geschoeide songs, voorzien van een modern jasje door producer Werner Pensaert. De plaat kreeg de titel ‘Rock ain’t dead (it just smells funny)’. “’Rock ain’t dead, it just smells funny’, Frank Zappa zei ooit hetzelfde over jazz, mocht je je afvragen van waar deze - grappig bedoelde - titel komt”, vertelt Guy Swinnen.

Na alle akoestische omzwervingen, ingetogen projecten of tributes aan grootheden als Johhny Cash en Bob Dylan, was het voor Guy Swinnen tijd om terug te keren naar zijn oude liefde, de rock & roll. Tijdens Corona was de honger groot om terug op een podium te staan. Dus zette Swinnen zich aan het schrijven en komt hij nu, met de Guy Swinnen Band, aandraven met tien stevige gitaarsongs, zoals we van hem al enkele decennia gewoon zijn, en waarin teksten niet altijd even vrijblijvend zijn. “We leven per slot van rekening niet in eenvoudige tijden”, aldus Swinnen.

Quote Het was de eerste keer dat ik met de computer aan de slag ging om songs te maken en niet op de oude manier met gitaar en stem Guy Swinnen

Alles gebeurde onder de kundige leiding van Werner Pensaert, producer van de The Scabs en werkte met onder andere De Kreuners en Soulsister. “Het was de eerste keer dat ik met de computer aan de slag ging om songs te maken en niet op de oude manier met gitaar en stem”, zegt Swinnen. “Zo had ik meer vrijheid om te zingen en aan melodieën te werken, terwijl mijn gitaar meeliep op de opname. In ‘Sweet stranger’ hebben we zelfs een gitaarsolo gebruikt die ik op mijn thuisdemootjes heb geknipt en geplakt van allerlei samples. Leuk als zulke embryonale ideeën het afgewerkte album halen.”

Willy Willy

Dat zijn betreurde partner in crime Willy Willy niet ver weg was bij de realisatie van dit Guy Swinnen Band-album is duidelijk. Zo was de keuze van Guy om een oldskool rock album te maken er ééntje met Willy in het achterhoofd. Er is ook een duidelijke verwijzing naar hem in de tekst van het eerste nummer van de plaat ‘Gimme Some Freedom’, en op de cover van het album staat de hoes afgebeeld van het laatste album van Willy Willy - ‘Vampire With a Tan’, dat hij uitbracht kort voor zijn overlijden. “Ik wou nummers schrijven en een plaat maken waarvan ik zeker kon zijn dat Willy ze goed zou vinden. Ik denk dat ‘Rock ain’t dead (it just smells funny)’ dat geworden is”, aldus Swinnen.

