Grote Markt blijft afgesloten na Hagelandmarkt voor militaire ceremonie

Tessenderlo Tessender­lo Group verkozen tot meest aantrekke­lij­ke werkgever van Limburg

Tessenderlo Group is verkozen tot meest aantrekkelijke werkgever in de provincie Limburg. Van zij die het bedrijf kennen, zegt 40,8 procent er graag tot heel graag te willen werken. Dat blijkt uit de Randstad Employer Brand Research, een grootscheeps onderzoek over bedrijven.

16 juni