Groenere en opgewaardeerde begraafplaats voor Kaggevinne

Diest 4 Vlaams-Brabantse bedrijven strijden voor titel van miK-Klimaatam­bas­sa­deur 2022

3WPlus uit Asse, All Belgium Recycling uit Grimbergen, Scoptvision uit Herent en Segers&Balcaen uit Diest nemen het tegen elkaar op. Zij strijden voor de titel van mik Klimaatambassadeur. Sinds deze week kan iedereen zijn of haar favoriet een virtuele duw in de rug geven via de online stemcampagne.

11 oktober