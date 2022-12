Groen wandelt de Warmste Wandeling van Diest naar Hasselt

Halen/Tongeren ASSISEN. Handelde Michel T. (59) voorbe­dacht toen hij Anja doodde met 53 messteken of niet?

Verdeelde meningen in de slotfase van het assisenproces van Michel T.. De Surinamer staat terecht omdat hij zijn ex-partner Anja Vlayen met 53 messteken doodde. Volgens de advocaten van de familie van Anja gebeurde dat voorbedacht en is er sprake van moord. “Wij wisten het van dag een. De juiste juridische stempel op dit dossier drukken is de laatste eer die de familie nog aan Anja kan bewijzen.” Aanklager Maarten Sobrie volgde niet, of toch niet helemaal.

