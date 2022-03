Groen Diest gelooft in ecologische en volwaardige alternatieven voor het openlucht zwembad

Diest Groen Leuven, Diest, Beersel en Vlaams-Brabant startten een petitie om de openluchtzwembaden in Huizingen, Kessel-Lo en Halve Maan in Diest open te houden. Die petitie werd sinds zondag al door meer dan duizend mensen ondertekend. Intussen diende Groen Diest een motie in aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tegen de geplande sluiting van het zwembad van het provinciedomein Halve Maan. Op 19 maart vindt er ook een extra gemeenteraad plaats in Diest.

Op hete zomerdagen trekken enorm veel mensen richting de provinciale openluchtzwembaden. Deze sluiten is een onbegrijpelijke beslissing en botst op veel tegenstand. Volgens Groen is er nu al te weinig zwemwater in Vlaams-Brabant dat voor verkoeling kan zorgen. Met de petitie hoopt Groen met steun van de inwoners van Vlaams-Brabant het provinciebestuur (N-VA, CD&V, Open VLD) op andere gedachten te brengen en de sluiting tegen te gaan. De definitieve beslissing valt op de provincieraad van 22 maart.

Ook Groen Diest pleit voor het openhouden van openluchtzwembad De Halve Maan in Diest. “Al generaties lang is het zwembad van de Halve Maan voor jong en oud de plek waar ze op warme zomerdagen vertoeven. Voor vele gezinnen met kinderen en jongeren, voor de Diestse jeugd, is het de plek waar ze ‘op vakantie kunnen gaan’. Nu kondigt de deputatie aan dat ze dat zwembad binnen enkele jaren zal sluiten omdat het zwembad verouderd is”, vertelt fractieleider Miet Dirix van Groen Diest.

Quote We zien geen volwaardig alterna­tief in waterspeel-elementen zoals we die in veel stedelijke contexten aantreffen en zoals die door de deputatie worden aangekon­digd Miet Dirix, Groen Diest

Ecologische en volwaardige alternatieven

Groen is niet voor het openhouden van verouderde energieverslindende zweminfrastructuur, maar ze geloven wél dat er ecologische en volwaardige alternatieven zijn voor het huidige zwembad. “We zien geen volwaardig alternatief in waterspeel-elementen zoals we die in veel stedelijke contexten aantreffen en zoals die door de deputatie worden aangekondigd. We denken wél dat we in Diest nood hebben aan meer, voor een breed publiek toegankelijk, zwemwater, zeker ook in de open lucht. We denken dat een zwemvijver zoals in park Boekenberg in Deurne bij Antwerpen fantastisch zou kunnen passen in het domein van de Halve Maan. Op deze manier sluiten we terug aan bij de geschiedenis van het openluchtzwemmen in het domein van Diest”, gaat ze verder.

Moderne zwemvijver

De deputatie zou volgens Dirix beweren dat een moderne zwemvijver een te strenge VLAREM wetgeving met zich mee zou brengen, maar dat vindt de partij flauw. “De vergunning voor Boekenberg heeft lang geduurd, maar dat had niet met de onmogelijkheid om een grote zichzelf reinigende zwemvijver te realiseren.” De deputatie motiveert haar beslissing ook door te verwijzen naar het waterverbruik van het zwembad. “Wij weten echter dat particulieren - in Diest - in toenemende mate zelf een zwembad/zwemvijver aanleggen. Het spreekt voor zich dat niet iedereen de financiële middelen heeft voor een eigen zwembad/zwemvijver, bovendien zou het totale waterverbruik van alle particuliere initiatieven dat van een collectief aanbod in het provinciedomein wel eens heel snel kunnen overschrijden.”

Quote We vragen om te investeren in gezond zwemwater en een ecologisch en duurzaam, maar ook waardevol alterna­tief te bieden Miet Dirix, Groen Diest

Plannen herbekijken

Groen Diest vraagt dan ook aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant om de huidige plannen te herbekijken. “Gelet op de aangekondigde plannen en de diverse functies - sportief, sociaal, mentaal en toeristisch - van het openluchtzwembad van de Halve Maan, vragen we ook te investeren in gezond zwemwater in openlucht in domein Halve Maan en een ecologisch en duurzaam, maar ook waardevol alternatief te bieden voor het huidige zwembad van de Halve Maan met optimale zwemfaciliteiten”, aldus Groen Diest.

